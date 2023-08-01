Франция

В іншому випадку, француз міг би розірвати контракт із каталонською командою.

Барселона дозволила Усману Дембеле вести переговори із ПСЖ, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, вінгер попросив у Барселони формального дозволу на переговори з паризьким клубом, хоч уже погодив контракт на п'ять років.

Каталонці дали гравцеві цей дозвіл. Якби клуб не зробив цього до кінця сьогоднішнього дня, то Дембеле мав би право розірвати контракт і залишити Барселону безкоштовно.

У минулому сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Дембеле дав згоду на трансфер до ПСЖ.