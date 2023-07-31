Франция

Цього разу події розвиваються дуже стрімко.

Напередодні стало відомо, що французький нападник каталонської Барселони Усман Дембеле знову потрапив до поля зору Парі Сен-Жермен.

А оскільки роль 26-річного виконавця при Хаві залишається невизначеною, як і його бажання продовжувати контракт із клубом, гравець вирішив довго не чекати та відповів згодою на потенційний трансфер.

Таким чином чинні чемпіони Ліги 1 узгодили п’ятирічний контракт із футболістом чинних чемпіонів Ла Ліги.

Барселона тим часом отримала лист-підтвердження факту контакту поміж представниками ПСЖ та Дембеле.

Найближчим часом французький колектив має розпочати перемовини на рівні клубів та зробить власну пропозицію.

Дембеле за сезон відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.