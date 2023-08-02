Франция

Захисника перехопили в Фулгема.

За підсумками минулого сезону Саутгемптон вилетів зі складу учасників англійської Прем’єр-ліги, тому прийдешню кампанію має розпочати серед команд Чемпіоншипу.

Відповідно має зменшитись бюджет на утримання колективу "святих", які тепер вимушені розставатись із своїми найбільш коштовними виконавцями.

Одним із таких вважався ганський центральний захисник Мохаммед Салісу, за яким більшу частину поточної літньої трансферної кампанії полював лондонський Фулгем, і навіть був близьким до укладання угоди.

Але в останній момент щось пішло не так, і 24-річний виконавець раптово полетів до французького Монако на перемовини щодо потенційного контракту.

Візит на мальовничі узбережжя пройшов удало — Салісу дав згоду на перехід, а Саутгемптон натомість отримав бажані 15 млн євро.

Контракт підписано строком на п’ять років.

За сезон Салісу відіграв 28 матчів, зробивши один гольовий пас.