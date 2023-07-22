Захисник Саутгемптона Мохаммед Салісу незабаром стане гравцем Фулгема. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 24-річного ганця за 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що у послугах футболіста "святих" було зацікавлене Монако, яке двічі отримало відмову.

Минулого сезону Салісу провів 28 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.