Франция

Повідомляється, що Ліон все одно хоче більше грошей.

ПСЖ зробив другу спробу придбати найкращого асистента Ліона Бредлі Барколу, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, перша пропозиція парижан була відкинута, і тепер вони готові заплатити за вінгера понад 30 мільйонів євро.

Ліон розраховує на більшу суму. Сам футболіст теж не має наміру форсувати трансфер.

Зазначимо, що гравець збірної Франції U-21 у сезоні-2022/23 віддав у Лізі 18 асистів.