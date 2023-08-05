Франция

Клуб із Ліги 1 хоче придбати 26-річного футболіста.

Монако виявляє серйозний інтерес до Деніса Закарії, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "монегаски" пропонують близько 13 мільйонів євро за півзахисника. У той же час Ювентус хоче виручити 20 млн за свого футболіста.

Незважаючи на те, що клуби мають розбіжності в ціні, вони налаштовані на те, щоб укласти угоду.

Відназначимо, що Закарія готовий перейти до Монако.

У сезоні-2022/23 швейцарець виступав за Челсі на правах річної оренди.