Клуб із Ліги 1 хоче придбати 26-річного футболіста.
ДЕНІС ЗАКАРІЯ, GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 20:59
Монако виявляє серйозний інтерес до Деніса Закарії, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, "монегаски" пропонують близько 13 мільйонів євро за півзахисника. У той же час Ювентус хоче виручити 20 млн за свого футболіста.
Незважаючи на те, що клуби мають розбіжності в ціні, вони налаштовані на те, щоб укласти угоду.
Відназначимо, що Закарія готовий перейти до Монако.
У сезоні-2022/23 швейцарець виступав за Челсі на правах річної оренди.