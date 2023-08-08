26-річний футболіст, швидше за все, продовжить кар'єру у Лізі 1.
ДЕНІС ЗАКАРІЯ, GETTY IMAGES
08 серпня 2023, 12:39
Деніс Закарія близький до переходу в Монако, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, 26-річний півзахисник погодив особистий контракт із "монегасками", а Монако та Ювентус близькі до остаточної домовленості.
Нагадаємо, що минулого сезону швейцарський хавбек провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.
До цього футболіст грав за Борусію з Менхенгладбаху у Бундеслізі.