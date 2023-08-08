Франція

26-річний футболіст, швидше за все, продовжить кар'єру у Лізі 1.

Деніс Закарія близький до переходу в Монако, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 26-річний півзахисник погодив особистий контракт із "монегасками", а Монако та Ювентус близькі до остаточної домовленості.

Нагадаємо, що минулого сезону швейцарський хавбек провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.

До цього футболіст грав за Борусію з Менхенгладбаху у Бундеслізі.