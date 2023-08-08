Франція

Французький клуб хоче щонайменше 50 мільйонів фунтів.

ПСЖ встановив мінімальну ціну за трансфер Неймар, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, ПСЖ розгляне пропозиції від 50 до 80 мільйонів фунтів – залежно від того, які клуби зроблять пропозиції.

Ідеальним варіантом для гравця було б повернення до Барселони, але це малоймовірно через фінансові проблеми каталонського клубу.

Очікується, що підписати бразильця спробують клуби з Європи, США та Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.