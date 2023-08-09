Гравець перейде в іншу команду.
Усман Дембеле - Getty Images
09 серпня 2023, 00:36
Директор Барселони Матеу Алемані підтверджує, що Усман Дембеле полетів до столиці Франції, щоб доєднатися до ПСЖ - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Усман Дембеле прямує до Парижа. Угода завершена, залишилося підписати всі документи".
Трансфер буде офіційно оформлено пізніше.
Минулого сезону Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав дев'ять результативних передач.