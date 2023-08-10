Франція

Вихованця не змогли вмовити залишитись у команді.

Футбольна школа французького Ліона добре знана в футбольному світі й постійно продукує нові якісні кадри.

"Ткачі" вже не перший рік мають суттєві проблеми з досягненням бажаних результатів, проте від власних принципів не відходять, надаючи змогу молодим талантам заявити про себе.

Вихованець клубу, центральний захисник Кастелло Люкеба, саме таким чином й отримав необхідний вотум довіри впродовж пари останніх років і в підсумку його трансфер на підвищення вже здається неминучим.

У будь-якому випадку, про бажання піти з клубу заявив сам 20-річний виконавець напередодні під час розмови з новим власником клубу Джоном Текстором.

Від самого початку трансферного вікна Ліон був непохитним у бажанні залишити гравця у власному складі та продовжити контракт, який має завершитись у 2025 році.

Однак Люкеба спочатку написав листа Текстору, а коли не отримав відповіді, то пішов на особистий контакт, і власник клубу погодився відпустити його до німецького РБ Лейпциг.

Очікується, що вартість трансферу француза складатиме 35 млн євро.

У минулому сезоні Кастелло провів 38 матчів, забивши два голи.