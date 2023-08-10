Клуби розходяться у кілька мільйонів.
ДЕНІС ЗАКАРІЯ, GETTY IMAGES
10 серпня 2023, 12:25
Монако працює над трансфером Деніса Закарії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, французький клуб запропонував Ювентусу 22 мільйони євро (з урахуванням бонусів). У той же час туринці хочуть 25 млн за свого півзахисника.
Сторони просуваються у переговорах, але угода ще остаточно не узгоджена.
Минулого сезону швейцарський півзахисник провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.