Франція

Клуби розходяться у кілька мільйонів.

Монако працює над трансфером Деніса Закарії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, французький клуб запропонував Ювентусу 22 мільйони євро (з урахуванням бонусів). У той же час туринці хочуть 25 млн за свого півзахисника.

Сторони просуваються у переговорах, але угода ще остаточно не узгоджена.

Минулого сезону швейцарський півзахисник провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.