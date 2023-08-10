Франція

Незабаром вінгер підпише контракт.

Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ найближчим часом, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст успішно пройшов медичний огляд перед переходом до ПСЖ. Очікується, що завтра він підпише контракт на п'ять років із французькою командою.

Дембеле переходить до ПСЖ із Барселони за 50 мільйонів євро. Половина цієї суми має дістатися гравцю та його агенту.

За минулий сезон Дембеле відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.