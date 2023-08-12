Франція

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках першого туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав Реймс.

У заявці на матч не було Руслана Маліновського. З чуток, українцю натякнули, щоб він шукав собі іншу команду до закриття трансферного вікна.

Два голи Марселю вистачило, щоб оформити перемогу над Реймсом. До речі, гості теж зуміли розпечатати ворота господарів.

Марсель – Реймс 2:1

Голи: Унаї 23, Вітінья 73 – Іто 10.

Марсель: Лопес – Клос, Мбемба, Жиго, Лоді – Муге (Сарр, 51), Ронжьє (Верету, 67), Кондогбіа, Унаї (Гендузі, 83) – Вітінья (Аріт, 83), Ндіає (Обамеянг, 67).

Реймс: Діуф — Фоке, Окуму, Абдельхамід, Вілсон-Есбранд (Куду, 80) — Річардсон (Теума, 60), Матусіва — Іто, Мунеці, Хадра (Накамура, 60) — Діакіте (Салама, 60).

Попередження: Лоді — Мунеці, Річардсон.