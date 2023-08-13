Франція

Всі сторони уклали угоду — зірковий бразилець стане гравцем Аль-Хіляля.

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар у літнє трансферне вікно стане новим гравцем Аль-Хіляля з чемпіонату Саудівської Аравії, про що повідомлялося раніше.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, угода щодо трансферу в саудівський клуб знаходиться на фінальній стадії.

Всі три сторони цієї угоди повністю домовилися, тому залишається лише формальності. 31-річний бразильський вінгер також дав згоду на перехід у Аль-Хіляль.

Минулого сезону Неймар провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 гольових передач.