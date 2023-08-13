Франція

Клуби впевнені, що трансфер бразильського форварда відбудеться.

Нападник ПСЖ Неймар незабаром може стати гравцем саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 31-річного бразильця після величезної пропозиції саудівської команди, що підтверджує інсайдер Фабриціо Романо.

Неймар також погодився продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, але сам клуб ще не отримав схвалення з боку футболіста. Проте клуби впевнені, що перехід відбудеться.

Рішення Неймара стало очевидним після розмови з головним тренером Маурісіо Почеттіно та спортивним директором Луїшем Кампушем, які дали йому зрозуміти, що не розраховують на нього.

Минулого сезону Неймар провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ повернув Мбаппе до складу.