Клуби впевнені, що трансфер бразильського форварда відбудеться.
Неймар, Getty Images
13 серпня 2023, 13:40
Нападник ПСЖ Неймар незабаром може стати гравцем саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 31-річного бразильця після величезної пропозиції саудівської команди, що підтверджує інсайдер Фабриціо Романо.
Неймар також погодився продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, але сам клуб ще не отримав схвалення з боку футболіста. Проте клуби впевнені, що перехід відбудеться.
Рішення Неймара стало очевидним після розмови з головним тренером Маурісіо Почеттіно та спортивним директором Луїшем Кампушем, які дали йому зрозуміти, що не розраховують на нього.
Минулого сезону Неймар провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ повернув Мбаппе до складу.