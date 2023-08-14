Черговий зірковий трансфер уже зовсім близько.
Неймар, Getty Images
14 серпня 2023, 13:31
Французька Парі Сен-Жермен після початку співпраці з іспанським головним тренером Луїсом Енріке активно намагається оновити свій склад.
Таким чином розташування чинних чемпіонів Франції вже встигли залишити нападник Ліонель Мессі й останнім часом дедалі більш заплутаною стає ситуація довкола форварда Кіліана Мбаппе.
Водночас, щодо іншого зіркового виконавця ланки атаки парижан, бразильця Неймара, усе доволі зрозуміло — 31-річний виконавець точно залишить команду.
І вже достеменно відомо, де саме досвідчений гравець продовжуватиме власну кар’єру — саудівський Аль-Хіляль домовився про його перехід із ПСЖ за 90 млн євро.
Неймар на Близькому Сході отримуватиме космічну зарплатню — 320 млн євро впродовж контракту тривалістю два сезони.
Як повідомляє світова преса, бразилець уже прибув до Саудівської Аравії та проходить медогляд перед офіційним оформленням трансферу.
У новому клубі він отримає "десятий" номер на футболці.
Неймар у минулому сезоні відіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.