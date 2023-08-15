Франція

27-річний сенегалець став гравцем Аль-Арабі Доха.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про переїзд свого центрального захисника Абду Діалло до чемпіонату Катару.

27-річний сенегалець підписав контракт із Аль-Арабі Доха, який буде розрахований до літа 2027 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Діалло склала близько 15 мільйонів євро.

Сенегальський центрбек був гравцем ПСЖ з літа 2019 року. Минулого сезону він грав в оренді за Лейпциг (провів 15 матчів та забив 1 гол), проте "бики" відмовилися скористатися опцією викупу.