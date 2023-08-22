Франція

Клуб із Франції може підписати гравця.

Звіти з Франції свідчать про те, що Марсель зацікавлений ​​в підписанні гравця Мілана Алексіса Салемакерса до закриття літнього трансферного вікна.

Згідно з попередніми повідомленнями, французький клуб готові взяти Салемакерса в оренду з можливістю викупу пізніше.

24-річний гравець є частиною невеликої групи нинішніх гравців Мілана, які, як вважають, не входять до планів Стефано Піолі на цей сезон.

Разом із такими гравцями, як Маттіа Кальдара, Фоде Балло-Туре та Дівок Орігі, Алексіс не був включений до складу на першу гру "россонері" сезону-2023/24 Серії А проти Болоньї в понеділок увечері.