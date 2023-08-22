Клуб із Франції може підписати гравця.
Алексіс Салемакерс - Getty Images
22 серпня 2023, 20:54
Звіти з Франції свідчать про те, що Марсель зацікавлений в підписанні гравця Мілана Алексіса Салемакерса до закриття літнього трансферного вікна.
Згідно з попередніми повідомленнями, французький клуб готові взяти Салемакерса в оренду з можливістю викупу пізніше.
24-річний гравець є частиною невеликої групи нинішніх гравців Мілана, які, як вважають, не входять до планів Стефано Піолі на цей сезон.
Разом із такими гравцями, як Маттіа Кальдара, Фоде Балло-Туре та Дівок Орігі, Алексіс не був включений до складу на першу гру "россонері" сезону-2023/24 Серії А проти Болоньї в понеділок увечері.