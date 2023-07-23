Франция

Вінгер Вотфорда продовжить кар'єру у Франції.

Правий вінгер Вотфорда Ісмаїла Сарр у поточне трансферне вікно стане гравцем марсельського Олімпіка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний сенегалець сьогодні ввечері, 23 липня, приєднається до тренувального табору Марселя, а вже у понеділок він пройде медогляд у новому клубі.

Минулого сезону Ісмаїла Сарр провів 39 матчів у Чемпіоншипі, у яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює сенегальського вінгера в 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Вотфорд хоче заробити на його продажі близько 22-25 мільйонів євро.