Вінгер Вотфорда продовжить кар'єру у Франції.
Ісмаїла Сарр, getty images
23 липня 2023, 22:50
Правий вінгер Вотфорда Ісмаїла Сарр у поточне трансферне вікно стане гравцем марсельського Олімпіка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 25-річний сенегалець сьогодні ввечері, 23 липня, приєднається до тренувального табору Марселя, а вже у понеділок він пройде медогляд у новому клубі.
Минулого сезону Ісмаїла Сарр провів 39 матчів у Чемпіоншипі, у яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.
Портал Transfermarkt оцінює сенегальського вінгера в 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Вотфорд хоче заробити на його продажі близько 22-25 мільйонів євро.