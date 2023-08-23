Франція

Чи залишитись в Марселі хоч хтось із колишніх підписань Ігора Тудора?

Марокканський центральний півзахисник Аззедін Унахі на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, як і вся національна збірна його країни, був справжньою зіркою змагань.

Не дивно, що одразу після завершення турніру 23-річним виконавцем зацікавились більш великі клуби, аніж Анже, у якому він на той час виступав, і трансфер за 8 млн євро до Марселя не змусив на себе чекати.

Але тоді "провансальців" очолював Ігор Тудор, що, як і в ситуації з українським атакувальним півзахисником Русланом Маліновським, призвело до втрати місця для гравця в стартовому складі разом із приходом Марселіно на посаду головного тренера.

Момент невизначеності в долі футболіста одразу відчули клуб із Саудівської Аравії, які готові не просто компенсувати Марселю вартість "зимнього" трансферу Унахі, а й узагалі сплатити в 2,5 рази більше грошей — 20 млн євро, аби той тільки долучився до їхнього складу.

Ідеться про Аль-Хіляль та Аль-Ахлі, які цього літа вже встигли підписати кількох зірок світового футболу.

Наразі клуби з Близького Сходу відправили до Франції своїх представників для з’ясування вимог Марселя.

За "провансальців" Унахі наразі відіграв 12 матчів, забивши два голи.