Франція

28-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому французькому клубі.

Набіль Бенталеб перейшов до Лілля, повідомив офіційний сайт французької команди.

28-річний алжирець підписав із французьким клубом контракт до червня 2026 року.

За чутками, сума трансферу становила 4,5 мільйона євро. Півзахисник – вихованець клубу, але не провів жодного матчу за головну команду Лілля.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Бенталеб також встиг пограти за Тоттенгем, Шальке та Ньюкасл.