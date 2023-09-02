Нідерландський хавбек залишить ПСЖ за 10 мільйонів євро.
Джорджиньо Вейналдум, getty images
02 вересня 2023, 14:49
Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Джорджиньо Вейналдум змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний нідерландець підписав трирічний контракт із Аль-Іттіфаком, де він також вже успішно пройшов медогляд.
Зазначається, що сума трансферу Вейналдума з ПСЖ коштуватиме саудівській стороні 10 мільйонів євро.
У минулому сезоні Джорджиньо Вейналдум виступав на правах оренди за Рому, де провів на клубному рівні 23 поєдинки у всіх турнірах (1092 хвилини), забив два голи і віддав одну результативну передачу.
Раніше нідерландський хавбек говорив, що вибере наступний клуб "на основі своїх почуттів".