Футболіст прокоментував плани на свій розвиток у подальшому.
Варрен Заїр-Емрі - Getty Images
03 вересня 2023, 18:56
Варрен Заїр-Емрі поділився думками стосовно подальших етапі своєї кар'єри - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Моєю мрією є провести всю свою кар'єру в ПСЖ і виграти всі можливі трофеї! Шанс провести всю свою кар'єру в Парижі? Так, чому б і ні".
ПСЖ відхилив три заявки на оренду, а також один запит від англійського клубу включити Заїра-Емері в угоду про обмін.
Минулого сезону він провів 31 матч за клуб та забив 2 голи.