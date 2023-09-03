Варрен Заїр-Емрі поділився думками стосовно подальших етапі своєї кар'єри - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Моєю мрією є провести всю свою кар'єру в ПСЖ і виграти всі можливі трофеї! Шанс провести всю свою кар'єру в Парижі? Так, чому б і ні". 

ПСЖ відхилив три заявки на оренду, а також один запит від англійського клубу включити Заїра-Емері в угоду про обмін. 

Минулого сезону він провів 31 матч за клуб та забив 2 голи. 