Франция

Усередині французького клубу є певні розбіжності.

Французький Парі Сен-Жермен під час поточного трансферного вікна отримав нового головного тренера — іспанського фахівця Луїса Енріке — початок роботи якого супроводжується змінами в усіх ланках діяльності клубу.

У місцевій пресі подейкують, що цей процес не дуже-то й до вподоби спортивному директору чинних чемпіонів Франції Луїсу Кампосу, через що в підсумку відомий функціонер може залишити колектив у розпал трансферного вікна.

Але й на такий варіант розвитку подій у ПСЖ знайдеться вірний алгоритм дій.

Столичний колектив має намір одразу спрямувати запрошення на адресу колишнього гравця та спортивного директора італійського Мілана Паоло Мальдіні, який залишив свою посаду за підсумками минулого футбольного року.

Допоки ж відходу Кампоса не відбулось, він готує черговий великий трансфер свого клубу — придбання нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.