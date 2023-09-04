Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 4 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку четвертого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на виїзді здолав Ліон.

Захист господарів поля почав розвалюватись ще від перших хвилин протистояння, тож до перерви вболівальники на Стад Олімпік Ліонне побачили аж чотири м’ячі у воротах своїх улюбленців.

На цьому гру можна було вважати завершеною, тож після перерви гол Толіссо з пенальті лише трохи покращив настрій "ткачів".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліон — ПСЖ у 4 турі французької Ліги 1-2023/24:

Ліон — ПСЖ 1:4

Голи: Толіссо, 74 (з пенальті) – Мбаппе, 4, 45+1, Хакімі, 20, Асенсіо, 38.

Ліон: Лопеш – Мата, Чалета-Цар, Діоманде, Тальяфіко – Толіссо (Лепенан, 80), Мейтленд-Найлс – Шеркі (Альверо, 76), Какре, Нуама (Жеффіньйо, 76) – Кадевере (Бальде, 46).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес — Заїр-Емері (Ндур, 86), Угарте (Фабіан, 76), Вітінья — Дембеле (Барколя, 75), Асенсіо (Рамуш, 76), Мбаппе.

Попередження: Толіссо, Мейтленд-Найлс — Ернандес, Заїр-Емері.