Франція

Форвард розповів про час, який він провів у Парижі.

Цьогорічного літнього трансферного вікна бразильський нападник Неймар оновив перелік зіркових підписань клубами з Саудівської Аравії, за 90 млн євро перейшовши до Аль-Хіляля зі складу французького Парі Сен-Жермен.

Після завершення взаємин із чинними чемпіонами Франції, 31-річний виконавець став більш гострим у своїх висловлюваннях щодо часу, який він провів у складі "червоно-синіх", і напередодні дав чергове скандальне інтерв’ю.

"Я був дуже радий через той рік, який Мессі провів у ПСЖ, але водночас і дуже сумний, тому що я бачив обидві сторони медалі.

Він був на вершині світу з національною збірною, вигравши все за останні кілька років, але з ПСЖ він пройшов через пекло. Ми пройшли через пекло: він та я.

Мессі залишив ПСЖ у спосіб, на який, кажучи з футбольної точки зору, він не заслуговував. Незважаючи на всі плітки довкола нього, будь-хто, хто його знає, погодиться, що він — хлопець, який постійно тренується та бореться.

Якщо він програє, він злиться, і, на мій погляд, він став несправедливою мішенню для критики.

Мені було дуже приємно бачити його перемогу на чемпіонаті світу. Як я вже сказав, у той момент футбол був чесним. Мессі заслужив завершити кар'єру саме таким чином.

Що ж до майбутнього бразильського футболу, то я його бачу чітко вже зараз. Вінісіус та Родріго — два чудові гравці, дві зірки, які, я впевнений, візьмуть на себе роль лідерів.

На мій погляд, вони вже ними є, тому що вони вже створили собі ім’я на світовій арені.

Я ніколи не був егоїстом, скоріше навпаки. Чим більше лідерів буде у вашій команді, тим краще. Я радий, що вони грають на такому рівні, що вони допомагають збірній Бразилії. Це дуже важливо.

Вони як двоє дітей, яких я дуже люблю. Віні та Родріго — двоє моїх друзів, я багато з ними спілкуюся. Я сподіваюся допомогти їм у подальшому.

Анчелотті? Якщо саме він стане головним тренером збірної Бразилії, то його добре приймуть. Він — дуже відомий менеджер, який вигравав усе.

Якщо у мене буде така можливість, очевидно, я отримаю від цього велике задоволення, я збираюся ввібрати все, що можу від Анчелотті.

Я не знаю, чи зможе національна команда зробити те, чого вона ніколи раніше не робила, працювати з іноземним менеджером, але це залежить від президента Федерації, і я впевнений, що він прийме правильне рішення.

На мій погляд, ідеальною людиною для національної збірної зараз був би Фернандо Дініз, тому що він чудовий тренер, і команда буде дуже добре працювати з ним.

Повернення до Бразилії? Очевидно, я хочу повернутись і грати за Сантос. Я знаю, що можливість говорити подібні речі створює для мене великий тиск, але у мене є таке бажання.

Я писав, коли йшов із клубу: іду, але повернусь. Я хочу знову зіграти за Сантос, я не знаю, коли, але вони можуть бути впевнені, що я повернусь", — заявив бразильський виконавець.

Неймар наразі ще не дебютував за новий клуб, бо приїхав до Саудівської Аравії з м’язовим пошкодженням.