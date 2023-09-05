Клуб зумів зберегти близько 100 мільйонів євро.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
05 вересня 2023, 14:21
Цього літа Кіліан Мбаппе відмовився від частини бонусів за контрактом із ПСЖ, повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, Мбаппе не хотів залишати ПСЖ минулого літа, а клуб хотів зберегти гравця, але за умови, що він продовжить контракт, розрахований до літа 2024 року.
Мбаппе відмовився від низки бонусів за нинішнім контрактом. Завдяки поступкам з боку Мбаппе, ПСЖ вдалося заощадити понад 100 мільйонів євро – суму, аналогічну до тієї, що клуб отримав би у разі продажу гравця минулого літа.
Зазначається, що на даний момент позиція Кіліана щодо можливого продовження контракту з ПСЖ не змінилася: він хоче залишити команду влітку 2024 року як вільний агент.
У поточному сезоні Мбаппе провів 3 матчі та забив 5 голів у французькій Лізі 1.