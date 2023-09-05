Франція

Клуб зумів зберегти близько 100 мільйонів євро.

Цього літа Кіліан Мбаппе відмовився від частини бонусів за контрактом із ПСЖ, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, Мбаппе не хотів залишати ПСЖ минулого літа, а клуб хотів зберегти гравця, але за умови, що він продовжить контракт, розрахований до літа 2024 року.

Мбаппе відмовився від низки бонусів за нинішнім контрактом. Завдяки поступкам з боку Мбаппе, ПСЖ вдалося заощадити понад 100 мільйонів євро – суму, аналогічну до тієї, що клуб отримав би у разі продажу гравця минулого літа.

Зазначається, що на даний момент позиція Кіліана щодо можливого продовження контракту з ПСЖ не змінилася: він хоче залишити команду влітку 2024 року як вільний агент.

У поточному сезоні Мбаппе провів 3 матчі та забив 5 голів у французькій Лізі 1.