Франція

Гравець ПСЖ прокоментував їхній черговий спільний виклик із братом до лав національної збірної.

Французький центральний захисник Лукас Ернандес у першому ж матчі чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Австралії отримав розрив хрестоподібної зв’язки, тому відіграв на міжнародному форумі всього 13 хвилин і після того не викликався до лав національної збірної.

Однак перед початком вересневого циклу протистоянь Дідьє Дешам знову запросив тепер уже футболіста Парі Сен-Жермен до розташування "Les Bleus", де він має підготуватись до протистоянь проти Ірландії та Німеччини.

Разом із тим, Лукас має можливість відновити зв’язку зі своїм братом, фланговим захисником італійського Мілана Тео Ернандесом, у стартовому складі на рівні збірної, що прокоментував напередодні прийдешніх протистоянь.

"У порівнянні з Тео, я майже ніколи не забиваю голів. Але ми все одно щасливі бути тут разом із іншими гравцями збірної Франції. Такий собі сімейний виклик.

Якщо йому перепаде зіграти, то я буду дуже радий за нього. Якщо ж навпаки, то, думаю, він також буде радіти за мене.

Ми всі дуже поважаємо рішення головного тренера Дідьє Дешама й викладаємось на тренуваннях на повну. Зрештою, саме він буде вирішувати, кому випаде можливість зіграти", — заявив французький виконавець.

Збірна Франції зіграє проти Ірландії 7 вересня, а проти Німеччини — 12 вересня.