Франція

Команда провалилась на самому старті сезону.

Французький Ліон за підсумками минулого сезону змінив власників та посів сьому сходинку в турнірній таблиці, яка не давала право виступати в єврокубках.

Тоді "ткачі" вирішили зберегти робочі місця за тренерським штабом французького спеціаліста Лорана Блана, однак початок нової кампанії яскраво свідчив про те, що це рішення керівництва виявилось помилковим.

Ліон не переміг у жодному з чотирьох стартових матчів: Страсбур (1:2), Монпельє (1:4), Ніцца (0:0) та Парі Сен-Жермен (1:4), і в підсумку опинився на останній сходинці турнірної таблиці перед початок вересневої міжнародної павзи.

Лише після цього власники клубу намагаються щось зробити задля запобігання подальшої кризи й вирішили звернути увагу на англійського фахівця Грема Поттера в якості можливого варіанту для заміни Блана.

48-річний фахівець і досі перебуває поза межами тренерської діяльності на тлі провалу в лондонському Челсі.

Проте, як повідомляє англійська преса, Поттер навряд чи візьметься за цю роботу, оскільки йому бракуватиме часу на належне ознайомлення зі станом колективу, хоча саму новину про зустріч поміж представниками Ліона та тренером ніхто не спростовує.