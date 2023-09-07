Англійський фахівець вирішив, що зараз ще не час повертатись до тренерської роботи.
Грем Поттер, getty images
07 вересня 2023, 10:34
Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній головний тренер лондонського Челсі та Брайтона Грем Поттер отримав пропозицію очолити Ліон заміть Лорана Блана, під керівництвом якого команда провалила старт сезону в французькій Лізі 1.
Проте, як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, англійський фахівець відмовився повернутися до тренерської роботи в якості нового керманича "ткачів".
Відзначається, що Поттер всерйоз розглянув пропозицію від босів Ліона, яку він оцінив як доволі привабливу можливість в історичному та перспективному клубі.
Проте у підсумку англієць вирішив, що зараз для нього не кращий час, щоб повернутися на тренерський місток після свого останнього невдалого досвіду в кризовому Челсі.
Грем Поттер продовжує оцінювати варіанти щодо свого майбутнього і не збирається цього разу робити поспішних рішень, відповівши Ліону ввічливою відмовою.