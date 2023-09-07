Франція

Англійський фахівець вирішив, що зараз ще не час повертатись до тренерської роботи.

Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній головний тренер лондонського Челсі та Брайтона Грем Поттер отримав пропозицію очолити Ліон заміть Лорана Блана, під керівництвом якого команда провалила старт сезону в французькій Лізі 1.

Проте, як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, англійський фахівець відмовився повернутися до тренерської роботи в якості нового керманича "ткачів".

Відзначається, що Поттер всерйоз розглянув пропозицію від босів Ліона, яку він оцінив як доволі привабливу можливість в історичному та перспективному клубі.

Проте у підсумку англієць вирішив, що зараз для нього не кращий час, щоб повернутися на тренерський місток після свого останнього невдалого досвіду в кризовому Челсі.

Грем Поттер продовжує оцінювати варіанти щодо свого майбутнього і не збирається цього разу робити поспішних рішень, відповівши Ліону ввічливою відмовою.