Франція

Команда під керівництвом француза провалила старт сезону.

Лоран Блан був звільнений з посади головного тренера Ліона ще у п'ятницю, 8 вересня, повідомляє французьке видання L'Equipe.

Після провального старту у Лізі 1, керівництво Ліона все ж позбулося головного тренера. У стартових чотирьох турах команда здобула лише 1 очко. Зараз вона займає останнє, 18-те місце у чемпіонаті.

Блан очолив Ліон у жовтні 2022 року, розпочавши з 11-го туру Ліги 1 сезону 2022/23. Під керівництвом 57-річного француза команда посіла 7-му сходинку у турнірній таблиці, а також досягла півфіналу Кубка Франції.

Повідомляється, що одним із головних кандидатів на місце Блана є 45-річний Дженнаро Гаттузо, останнім місцем роботи якого є іспанська Валенсія.