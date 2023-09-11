Франція

Попередні повідомлення ЗМІ щодо звільнення Блана підтвердилися.

Французький Ліон і Лоран Блан за взаємною згодою вирішили припинити співпрацю, повідомив офіційний сайт клубу.

У пресрелізі щодо Блана також йдеться про те, що дане рішення стосується і Франка Пассі та Філіпа Ламбера, його асистентів.

Жеремі Бреше (головний тренер команди U-19), Сонні Андерсон (радник президента) і Жан-Франсуа Вульє (помічник тренера основної команди та колишній директор Академії) покликані тимчасово опікуватися ліонським колективом.

Раніше повідомлялося, що очолити Ліон може італієць Дженнаро Гаттузо.