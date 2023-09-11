Італієць близький до відновлення тренерської кар'єри.
ДЖЕННАРО ГАТТУЗО, GETTY IMAGES
11 вересня 2023, 15:35
Ліон шукає головного тренера після звільнення Лорана Блана з цієї посади. "Ткачі" вже визначились з головним претендентом на цю посаду.
Як повідомляє журналіст Санті Уно, семикратного чемпіона Франції може очолити Дженнаро Гаттузо. За інформацією джерела, керівництво французького клубу зацікавлене у запрошенні італійського фахівця.
Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі, а останнім його клубом була Валенсія.
Раніше на персону Гаттузо звертали увагу команди з Саудівської Аравії.