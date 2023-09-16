Франція

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Ніцци.

У рамках п’ятого туру французької Ліги 1 Ніцца несподівано здолала Парі Сен-Жермен у гостьовому протистоянні, незважаючи на дубль від Кіліана Мбаппе.

ПСЖ — Ніцца 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енірке після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це була дуже складний суперник із дуже привабливим ігровим стилем. Я повинен привітати їхнього тренера Франческо Фаріолі за його ідеї, дуже схожі на те, що подобається мені самому.

Гадаю, наша команда була не такою свіжою, як зазвичай. Фізично, на мій погляд, суперники перевершували нас, і окрім цього вони були дуже хорошими у всіх ситуаціях під час контратак. Зрештою, я вважаю, що ця перемога Ніцци заслужена.

Суперники добре відчули позитивний настрій, який подарував їм перший гол. Це був момент, коли нам відверто не пощастило, тому що відбулось одразу два рикошети. Вони двічі прострілювали, а м’яч просто влучив у одного з наших захисників. Це виглядало дивно, але виправданням слугувати не може.

Нам потрібно підняти рівень власної гри, якщо ми дійсно хочемо бути конкурентоспроможними в наступних матчах. Усім, починаючи з тренера", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Парі Сен-Жермен проведе вдома проти дортмундської Боруссії.