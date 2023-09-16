Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 15 вересня 2023 року, 22:00.
ПСЖ — Ніцца, Getty Images
16 вересня 2023, 08:10
У поєдинку п’ятого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі поступився Ніцці.
Команда Луїса Енірке припустилась першої результативної помилки в захисті вже посеред першого тайму, але одразу відігралась зусиллями Кіліана Мбаппе.
Просте одразу поперерві "орлики" знову вийшли вперед завдяки голу Гаєтана Лаборда, а незабаром Терем Моффі додатково збільшив перевагу Ніцци.
Мбаппе під завісу матчу відзначився вдруге, але врятувати команду в підсумку так і не зміг.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Ніцца в 4 турі французької Ліги 1-2023/24:
ПСЖ — Ніцца 2:3
Голи: Мбаппе, 29, 87 — Моффі, 21, 69, Лаборд, 53
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Перейра, Шкріньяр, Ернандес — Заїр-Емері, Солер (Угарте, 64), Вітінья — Дембеле (Баркола, 67), Рамуш (Коло Муані, 64), Мбаппе.
Ніцца: Булка — Мвула Лотомба, Тодібо, Данте, Бар (Перро, 79) — Сансон (Будаї, 71), Ндаїшіміє, Тюрам (Росаріо, 87) — Лаборд, Моффі (Бога, 80), Діоп (Гессан, 71).
Попередження: Баркола, Шкрініар — Тюрам, Бар, Моффі, Булка, Мвула Лотомба.