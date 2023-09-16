Франція

"Ткачі" визначилися зі змінщиком Лорана Блана.

Олімпік Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Фабіо Гроссо на посаду головного тренера першої команди.

45-річний італійський фахівець змінив на цій посаді Лорана Блана, підписавши з "ткачами" контракт до 30 червня 2024 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що Гроссо під час своєї футбольної кар'єри захищав кольори Ліона з 2007 по 2009 рік, ставши тоді першим італійським гравцем в історії клубу.

Тепер він є першим італійським тренером в історії, який очолив першу команду Ліона. Останнім місцем роботи Гроссо був італійський Фрозіноне, з яким у сезоні-2022/23 він виграв Серію В.