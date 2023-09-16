Франція

Чемпіон світу 2014 року відпраляється підкорювати Аравійський півострів.

Юліан Дракслер прибув до столиці Катару та вже встиг сфотографуватися з шаликом катарського Аль Ахлі. Угода між футболістом та представником чемпіонату Катара остаточно підтверджена. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт буде підписано до літа 2025 року. ПСЖ отримує за свого вже колишнього гравця 20 млн. євро.

Юліан Дракслер перейшов до ПСЖ у 2017 році з Вольфсбурга за 36 млн. євро . З того часу у складі парижського клубу німець зіграв 198 матчів, забивши 26 м'ячів та віддавши 41 гольову передачу.