Француз заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.
Галтьє, Getty Images
18 вересня 2023, 21:43
Влітку цього року французького фахівця, а також його сина Джона Валовича звинуватив у расистських висловлюваннях колишній спортивний директор Ніцци Жюльєн Фурньє. Йдеться про період коли Гальтьє працював у цьому клубі.
Зокрема мова йде про нібито заборону тренером постится під час місяця Рамадан. Ось, що стосовно цього скандалу каже сам Крістоф Галтьє.
"Це нісенітниця, повна нісенітниця. Люди у футболі знають мене, гравці знають мене, менеджери знають мене. У період Рамадану у мене, як у тренера, є лише одна нав'язлива ідея: важливість здоров'я моїх гравців та ігри моєї команди-точка.
Мої футболісти провели Рамадан так, як хотіли. Вони всі грали. Можна аналізувати, судити та критикувати те, як я ставив гру команди, що мене називають тренером оборони, але я не можу змиритися з тим, що мене називають расистом. Я не можу цього прийняти. Я повна протилежність цьому",-приводить
слова французького тренера L'Équipe.