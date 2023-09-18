Франція

Француз заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Влітку цього року французького фахівця, а також його сина Джона Валовича звинуватив у расистських висловлюваннях колишній спортивний директор Ніцци Жюльєн Фурньє. Йдеться про період коли Гальтьє працював у цьому клубі.

Зокрема мова йде про нібито заборону тренером постится під час місяця Рамадан. Ось, що стосовно цього скандалу каже сам Крістоф Галтьє.

"Це нісенітниця, повна нісенітниця. Люди у футболі знають мене, гравці знають мене, менеджери знають мене. У період Рамадану у мене, як у тренера, є лише одна нав'язлива ідея: важливість здоров'я моїх гравців та ігри моєї команди-точка.