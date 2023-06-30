Франция

Нові проблеми для французького фахівця, якого незабаром звільнять з ПСЖ.

Сьогодні, 30 червня, головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє та його син Джон Валович, були затримані поліцією в Ніцці. Про це повідомляє RMC Sport.

Обидва допитуються слідчими у зв'язку зі звинуваченнями у передбачуваній дискримінації та расистськими висловлюваннями, зробленими ними ще 2021 року.

Про них стало відомо у квітні через колишнього спортивного директора Ніцци Жюльєна Фурньє.

Тоді Галтьє відкинув звинувачення і подав судовий позов за наклеп, заявивши: "Я глибоко вражений словами, які мені приписуються, переданими деякими у безвідповідальній формі".

В електронному листі, адресованому керівництву Ніцци, Фурньє, повідомив про коментарі, які приписують Галтьє.

"Галтьє сказав, що я маю враховувати реалії міста і у нас не може бути стільки чорношкірих гравців та мусульман у команді. Він докладно розповів мені про своє бажання змінити команду, а також зазначив, що хоче максимально обмежити кількість гравців-мусульман", — сказав Фурньє.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Галтьє буде звільнено з ПСЖ, де його замінить Луїс Енріке, який вже погодив дворічний контракт із парижанами.