Франція

У клубі офіційно повідомили про відхід головного тренера.

У марсельському Олімпіку заявили про відхід іспанського головного тренера Марселіно, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

У Марселі вважають, що події 18 вересня не дозволяють тренерському штабу Марселіно та йому особисто продовжувати виконувати свою роль в умовах, для яких він був найнятий.

"Зважаючи на обставини, увесь клуб надзвичайно розчарований відходом тренера та технічного персоналу, які прибули до Марселя 23 червня та були повністю віддані клубу, через неспортивні причини", — йдеться у пресрелізі стосовно 58-річного іспанського спеціаліста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуб також може залишити президент Пабло Лонгорія. Це пов'язано з погрозами з боку місцевих вболівальників.