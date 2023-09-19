Франція

Пабло Лонгорія та Марселіно незабаром офіційно подадуть у відставку.

Напередодні стало відомо про те, що Марселіно повідомив команді про те, що незабаром залишить посаду головного тренера Марселя.

Як повідомляє El Partidazo de COPE, у відставку також піде президент клубу Пабло Лонгорія після того, як лідери ультрас "провансальців" почали надсилати йому погрози у вбивстві.

За інформацією джерела, рішення щодо відставки було прийнято Лонгорією після розмови з власником марсельського Олімпіка Френком Маккуртом.

Зазначається, що відхід Марселіно — це знак солідарності від іспанського фахівця до Лонгорії, який і призначив його на посаду головного тренера Марселя. Очікується, що незабаром про відхід обох футбольних діячів буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що Марселіно очолив Марсель у липні 2023 року, замінивши на цій посаді хорвата Ігора Тудора.

Під його керівництвом клуб втратив шанси на виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів, драматично поступившись грецькому Панатінаїкосу. Сезон у Лізі 1 Марсель розпочав відносно непогано, здобувши 9 очок у 5 матчах, жодного разу не програвши.