Франція

Цікаві подробиці взаємин між аргентинцем та його колишнім клубом.

Інтер Майамі Ліонель Мессі чемпіонаті світу 2022 року в період виступів за ПСЖ. Нападник розповів про перемогу нароку в період виступів за

"Я розумів їх напруження, тому що ми виграли фінал і через нас вони не стали чемпіонами світу. При цьому я був єдиним гравцем зі збірної Аргентини, який не отримав вітання від свого клубу.

Правда у тому, що все було не так, як я очікував, але я завжди говорю, що все відбувається з якоїсь причини. Хоча у мене був непростий період, я мав стати чемпіоном світу перебуваючи у ПСЖ. Все має свою причину, отже, так і мало бути", — сказав Мессі.

У складі "парижан" Ліонель Мессі провів два сезони, взявши участь у 75 матчах, у яких йому вдалося відзначитися 32 м'ячами та 35 гольовими передачами.