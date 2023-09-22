Цікаві подробиці взаємин між аргентинцем та його колишнім клубом.
Мессі у складі ПСЖ, Getty Images
22 вересня 2023, 21:39
Нападник Інтер Майамі Ліонель Мессі розповів
про перемогу на чемпіонаті світу 2022
року в період виступів за ПСЖ
.
"Я розумів їх напруження, тому що ми виграли фінал і через нас вони не стали чемпіонами світу. При цьому я був єдиним гравцем зі збірної Аргентини, який не отримав вітання від свого клубу.
Правда у тому, що все було не так, як я очікував, але я завжди говорю, що все відбувається з якоїсь причини. Хоча у мене був непростий період, я мав стати чемпіоном світу перебуваючи у ПСЖ. Все має свою причину, отже, так і мало бути", — сказав Мессі.
У складі "парижан" Ліонель Мессі провів два сезони, взявши участь у 75 матчах, у яких йому вдалося відзначитися 32 м'ячами та 35 гольовими передачами.