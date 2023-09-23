Франція

Нападник Монако Балогун двічі не реалізував пенальті.

У рамках першого поєдинку шостого туру Ліги 1 Монако приймав Ніццу. Гості здобули перемогу завдяки голу вінгера Бога у доданий час і впевненій грі голкіпера Булки.

Вже на 11-й хвилині центральний нападник Монако Фоларін Балогун не зумів реалізувати пенальті. Польський голкіпер Ніцци Марцин Булка впорався з ударом американця. Вдруге ця ж ситуація повторилась на 55-й хвилині.

Команди були близькі до того, щоб закінчити гру з рахунком 0:0, але у першу додану хвилину Бога вивів гостей вперед. Цей гол, очікувано, став останнім у матчі та вивів Ніццу на першу сходинку у таблиці Ліги 1.

Монако — Ніцца 0:1

Голи: Бога, 90+1