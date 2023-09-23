Франція

Французький нападник міг залишитися в Айнтрахті.

Трансфер Рандаля Коло Муані у ПСЖ було завершено на останній хвилині трансферного вікна, повідомляє французьке видання Le Parisien.

Зазначається, що 24-річний гравець навіть не підозрював, наскільки він був близьким до повернення у Франкфурт. Коло Муані позував із формою ПСЖ, дав інтерв'ю та підписав контракт, але у паризькому клубі боялися, що перехід зірветься в останній момент.

ПСЖ довелося викласти за гравця Айнтрахта 75 млн євро + 15 млн у вигляді різноманітних бонусів. Він відписав із новим клубом контракт, розрахований до липня 2028 року.

У цьому сезоні Коло Муані провів за парижан лише трохи більше 100 хвилин у двох матчах і відзначився асистом.