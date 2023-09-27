Франція

Французький клуб нарешті призначив нового головного тренера.

Італієць Дженнаро Гаттузо змінив іспанця Марселіно на посаді головного тренера марсельського Олімпіка, повідомив офіційний сайт клубу.

45-річний спеціаліст не мав робочого місця з кінця січня 2023 року, коли покинув іспанську Валенсію. За даними transfermarkt, Гаттузо підписав з Марселем угоду, розраховану до липня 2024 року.

Він став першим італійським тренером клубу після Джузеппе Ціліцці, який очолював Олімпік у 1947-1949 роках.

Окрім Валенсії, раніше Гаттузо також тренував швейцарський Сьон, італійські Палермо, Пізу, Мілан і Мілан U-19, Наполі, грецький ОФІ. З неаполітанцями у сезоні 2019/20 він здобув Кубок Італії.