Франція

Французького гравця забрали з мосту.

Французький гравець Ніцци Алексіс Бека Бека вже не знаходиться на мосту, з якого він погрожував стрибнути, повідомляє місцевий телеканал BFM.

Після кількагодинних переговорів півзахисника забрали з мосту цілим і неушкодженим. Він перебував на висоті близько 100 метрів над землею. На мосту утворився п'ятикілометровий затор, так як рух ним перекрили.

Раніше, агенти 22-річного Бека Бека заявили, що інформація щодо причини вчинку гравця (розставання з дівчиною) є неправдивою.