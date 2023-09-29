Франція

Причинами такого вчинку є розірвані стосунки із дівчиною.

В даний час півзахисник Ніцци Алексіс Бека Бека стоїть на мосту А8 в однойменному місті, де загрожує накласти на себе руки. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, причинами такого вчинку є розірвані стосунки із дівчиною.

Наголошується, що Ніцца відправила на місце інциденту психолога. Також на місці вже працює поліція, яка перекрила рух та військові, які складають план порятунку футболіста.

Нагадаємо, Бека Бека перебрався до Ніцци у літнє трансферне вікно з локомотива на болотах за 12 мільйонів євро. Він підписав контракт до літа 2027 року. Цього сезону Алексіс на полі не з'являвся.