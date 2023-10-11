Франція

Лі Кан Ін проведе в армії лише три тижні.

Обов'язкова 18-місячна служба в армії Південної Кореї продовжує ставати на заваді професійної кар'єри тамтешніх футболістів.

Втім, півзахисник Парі Сен-Жермен Лі Кан Ін скористався спрощеною схемою та проведе в армії лише всього три тижні, повідомляє Le Parisien.

Це стало можливим завдяки перемозі збірної Південної Кореї в Азійських іграх — у фіналі команда обіграла Японію з рахунком 2:1.

Зазначимо, що за такою самою процедуру термін військової служби зменшив Сон з Тоттенгема.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що деякі футболісти Прикарпаття фіктивно були у ЗСУ, проте фактично не проходили службу.