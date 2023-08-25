Україна

Черговий скандал у українському футболі.

В Івано-Франківську фіктивно служили державні чиновники та місцеві футболісти - повідомляє інформаційний портал УНІАН.

Як повідомляє державне бюро розслідувань, заступивши на службу вони фактично не проходили її, але отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення. Гравці паралельно продовжували виступи у складі Прикарпаття.

Клуб вже випустив офіційну заяву щодо ситуації: "Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була від ТЦК та СП спільно з МФК Прикарпаття, і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. 3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди Прикарпаття-ЗСУ".

Розслідування продовжується.