Франція

Французький фахівець очолить Аль-Духаїль Доха.

Аль-Духаїль з Дохи визначився зі своїм наступним головним тренером першої команди, яким стане екскерманич Парі Сен-Жермен Крістоф Галтьє. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 57-річний французький фахівець вже підписав із катарським клубом контракт, умови якого не повідомляються.

До Катару в якості членів тренерського штабу Галтьє також вирушать Жоау Сакраменту та Тьєррі Олексяк.

Незабаром про призначення Крістофа Галтьє на посаду головного тренера Аль-Духаїля буде оголошено офіційно.

Зазначимо, що за Аль-Духаїль виступають наступні відомі в Європі гравці: плеймейкер Філіппе Коутінью, опорний півзахисник Ібраїма Діалло та центральний захисник Рубен Семеду.